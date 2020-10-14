شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. باحث في علم الفيروسات: الإصابة مرة أخرى بكورونا واردة وبأعراض أشد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد الأستاذ المساعد والباحث في علم الفيروسات بجامعة القصيم، الدكتور عبدالله القيسي، أن المتعافي بفيروس كورونا الجديد قد يصاب بالفيروس للمرة الثانية.

وأضاف، خلال مداخلة له بقناة الإخبارية، أن عودة الإصابة أمر ليس مستبعد عن المتعافين من الفيروس، وتكون بأعراض أشد.

وأرجع القيسي سبب عودة الإصابة إلى أن نسبة الأجسام المضادة لدى المتعافين من الفيروس تكون قليلة لذلك تعود لهم الإصابة مرة الأخرى، مضيفا أن نسبة الأجسام المضادة تختلف بين المتعافين، مؤكداً أن ارتفاع نسبتها تحمي من الإصابة بالفيروس.