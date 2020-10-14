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وزير النقل يقف على أعمال الإصلاح والصيانة الوقائية على طريق الرياض الطائف

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وقف معالي وزير النقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر على أعمال الإصلاح والصيانة الوقائية على الطريق الرابط بين الرياض والطائف والتأكد من تنفيذها وفق أعلى معايير الجودة.

وتأتي هذه الجولة ضمن عدة جولات ميدانية، يقف معاليه من خلالها على سير الأعمال وجاهزيتها ومتابعة نسب الإنجاز للاطمئنان على سير العمل وفق الخطة التشغيلية المعتمدة، لضمان استمرار أعمال الوزارة وإنجاز كافة مشروعاتها ضمن الخطة الزمنية المقررة لها للارتقاء بمستوى السلامة والجودة على الطرق، وتعزيزًا لكفاءة التشغيل والأداء وتقديم خدمات فعالة للمستفيدين، تحقيقًا لأهداف ومبادرات رؤية المملكة 2030م.

رافق معاليه خلال الجولة معالي نائب وزير النقل لشؤون الطرق المهندس بدر بن عبدالله الدلامي.

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