«العنقري» يُشارك في الاجتماع الـ17 لرؤساء دواوين المراقبة والمحاسبة الخليجية

يُشارك الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري رئيس الديوان العام للمحاسبة، في الاجتماع السابع عشر لرؤساء دواوين المراقبة والمحاسبة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المقرر يوم الثلاثاء 3 ربيع الأول 1442هـ الموافق 20 أكتوبر 2020م؛ وذلك عبر الاتصال المرئي.

ويأتي هذا الاجتماع الذي سيُشارك فيه رؤساء الدواوين بدول مجلس التعاون لبحث سبل تعزيز التعاون القائم، وتبادل الخبرات بمجال المحاسبة والرقابة المالية، والتنسيق بين دواوين المراقبة والمحاسبة بدول المجلس في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومناقشة الآراء والقضايا المتعلقة بالعمل الرقابي.

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