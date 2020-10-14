بالصور.. إشادة واسعة من «الصناعات الغذائية» بالمعهد التقني للألبان والأغذية

أكد المهندس خالد بن محمد السالم المدير العام للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» رئيس مجلس الصناعات الغذائية؛ أن المعهد التقني للألبان والأغذية يمر بمرحلة تحوُّل كبيرة، وأصبح ركنًا أساسيًّا في تطوير البنية البشرية في التجمعات الغذائية، وليس في مجال صناعة الألبان فقط، وهو ما وجهت به رؤية المملكة 2030.

جاء ذلك خلال زيارته المعهد؛ حيث كان في استقباله رئيس مجلس إدارة المعهد عبدالله ناصر البدر والمدير التنفيذي إبراهيم بن سعود العقيلي.

وتجوَّل السالم والوفد المرافق له داخل المعامل وقاعات الدراسة، واطلعوا على البرامج التدريبية المتخصِّصة والإمكانات الفنية والتعليمية المتاحة للمتدربين.

وخلال الزيارة، تم استعراض أوجه التعاون المشترك، وسُبل تأهيل الكوادر السعودية، وطرح مبادرات لتوطين الوظائف المهنية في قطاع الصناعات الغذائية.

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وأضاف: «ما رأيته اليوم عمل مُشرِّف على مدى السنوات الماضية منذ بداية التدريب بالمعهد عام 2009، وأسعدني كثيرًا أن أرى جميع المساعدين من الشباب السعودي خريجي المعهد، الذين استقطبتهم شركات رائدة مثل (المراعي) ليتم ابتعاثهم للخارج للحصول على الشهادات التي تؤهلهم لتدريب الشباب السعودي».

وقال ‎رئيس مجلس الصناعات الغذائية، إن المعهد يخدم الشباب السعودي من جميع مناطق المملكة، ويمر بمراحل تحول كبيرة لزيادة طاقته الاستيعابية لتلبية المتطلبات الوظيفية من الشركات القائمة حاليًّا أو الجديدة التي ستنضم مستقبلًا.

وأعلن «السالم» عن مناقشة مبادرة لتعزيز عمل المعهد في توطين الوظائف الفنية في المصانع الغذائية في «مدن» كمرحلة أولى ثم في جميع المصانع.

يُذكَر أن المعهد التقني للألبان والأغذية هو أحد برامج المركز الوطني للشركات الاستراتيجية بشراكة نوعية بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وشركة المراعي، وبدعم من صندوق الموارد تنمية الموارد البشرية «هدف»، ويهدف إلى تدريب الكادر السعودي في مجال صناعة الأغذية، وضم مؤخرًا عددًا من الشركات في القطاع الغذائي.

