أكدت إمكانية متابعة حالة الطلب
أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنه لا يوجد وقت محدد لصرف المساعدة المقطوعة؛ وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين عن موعد استلامها، قائلًا: «متى تصرف المساعدة المقطوعة؟».
ورد الحساب الرسمي للعناية بعملاء وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر موقع «تويتر»: «في حال تم التقديم على المساعدة المقطوعة، نأمل منك الانتظار؛ حيث لا يوجد وقت محدد للصرف».
وأضاف: «ويمكنك متابعة حالة الطلب للمساعدة المقطوعة من (هنا)».
اقرأ أيضًا:
توضيح مهم من «الموارد البشرية» حول احتساب توظيف المرأة برجلين
بالصور.. «الموارد البشرية» تتفاعل مع 4 مناسبات عالمية وتنفذ برامج بشأنها في الرياض
كانت هذه تفاصيل خبر «الموارد البشرية» عن صرف المساعدة المقطوعة: لا يوجد وقت محدد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.