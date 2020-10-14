«الموارد البشرية» عن صرف المساعدة المقطوعة: لا يوجد وقت محدد

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنه لا يوجد وقت محدد لصرف المساعدة المقطوعة؛ وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين عن موعد استلامها، قائلًا: «متى تصرف المساعدة المقطوعة؟».

ورد الحساب الرسمي للعناية بعملاء وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر موقع «تويتر»: «في حال تم التقديم على المساعدة المقطوعة، نأمل منك الانتظار؛ حيث لا يوجد وقت محدد للصرف».

وأضاف: «ويمكنك متابعة حالة الطلب للمساعدة المقطوعة من (هنا)».

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