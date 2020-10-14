«الخطوط السعودية» تحسم الجدل حول فحص «PCR» عند السفر إلى الولايات المتحدة

حسمت الخطوط السعودية الجدل حول اشتراط إجراء فحص «PCR» عند السفر إلى الولايات المتحدة؛ وذلك عقب استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «عندي رحلة للولايات المتحدة الأمريكية، هل يلزم اختبار PCR؟ وكم المدة اللازمة قبل الرحلة؟ مع العلم بأن الولايات المتحدة الأمريكية لا توجد مع بقية الدول».

وردَّ الحساب الرسمي ‏‏‏‏‏للعناية بضيوف السعودية عبر موقع «تويتر»، موضحًا: «لا يُشترَط فحص PCR للولايات المتحدة».

ونوَّهت الخطوط السعودية قبل ذلك، قائلةً: «يتم احتساب 72 ساعة من وقت أخذ العينة.. نأمل منك الاطلاع على إرشادات واشتراطات السفر بسبب فيروس كورونا من (هنا)».

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