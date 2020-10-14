بعد استفسار أحد المستفيدين
حسمت الخطوط السعودية الجدل حول اشتراط إجراء فحص «PCR» عند السفر إلى الولايات المتحدة؛ وذلك عقب استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «عندي رحلة للولايات المتحدة الأمريكية، هل يلزم اختبار PCR؟ وكم المدة اللازمة قبل الرحلة؟ مع العلم بأن الولايات المتحدة الأمريكية لا توجد مع بقية الدول».
وردَّ الحساب الرسمي للعناية بضيوف السعودية عبر موقع «تويتر»، موضحًا: «لا يُشترَط فحص PCR للولايات المتحدة».
ونوَّهت الخطوط السعودية قبل ذلك، قائلةً: «يتم احتساب 72 ساعة من وقت أخذ العينة.. نأمل منك الاطلاع على إرشادات واشتراطات السفر بسبب فيروس كورونا من (هنا)».
اقرأ أيضًا:
الخطوط السعودية» تعلن جدول التشغيل التدريجي لـ20 وجهة دولية
كانت هذه تفاصيل خبر «الخطوط السعودية» تحسم الجدل حول فحص «PCR» عند السفر إلى الولايات المتحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.