توضيح مهم من «الأرصاد» بشأن الظواهر الجوية الحادة على المملكة

دعت إلى متابعة تقاريرها عبر صفحاتها الرسمية
أكدت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأربعاء، أنه وفقًا للتوقعات، لا مؤشرات على ظواهر جوية حادة قد تؤثر على أجواء المملكة خلال الأيام المقبلة.
وقالت الهيئة، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر»: «الناطق الرسمي: وفقًا للتوقعات، لا يوجد –بمشيئة الله– أي مؤشرات على ظواهر جوية حادة قد توثر على أجواء المملكة خلال الأيام المقبلة. وما يُتناقل عبر مواقع التواصل غير دقيق، ونحذر من تداولها، ونأمل متابعة تقارير الهيئة للاطلاع على مستجدات الطقس على مناطق المملكة».
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن طقس اليوم، تكونًا لسُحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، ،الباحة، الطائف، الشرقية)، فيما يستمر تأثير الرياح الشرقية النشطة على منطقة مكة المكرمة، يصحبها ارتفاع في درجات الحرارة العظمى.
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