مصنع يسبب الروائح الكريهة والأدخنة بالرياض.. و«حماية البيئة» تتدخل

بعد بلاغ من أحد المواطنين
استجابت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، لبلاغ أحد المواطنين بانبعاث روائح كريهة وأدخنة من أحد المصانع وحرائق على طريق الخرج بمنطقة الرياض؛ حيث تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.
وقال الحساب الرسمي لهيئة الأرصاد وحماية البيئة على موقع «تويتر»: «استجابةً لبلاغ أحد المواطنين بوجود روائح كريهة وأدخنة من أحد المصانع وحرائق على طريق الخرج، تم مباشرة الموقع من قبل المختصين بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بمنطقة الرياض، وقد تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه».
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