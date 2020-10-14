مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية
نبَّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلةً في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، اليوم الأربعاء، إلى أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة مكة المكرمة.
وأوضحت الهيئة، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر»، أنَّ الحالة تشمل محافظات (أضم، والطائف، والعرضيات، وميسان)، مشيرةً إلى أنها تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.
من جانبها، دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة، جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.
وأصدرت الهيئة تنبيهًا مماثلًا بشأن حالة الطقس بمنطقة جازان، تضمَّن هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية.
وأوضحت الهيئة أن الحالة تشمل محافظات (الدائر، الريث، العارضة، فيفا، هروب)، مشيرةً إلى أنها تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.
كما أصدرت الهيئة تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة الباحة تضمَّن أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، موضحةً أن الحالة تشمل محافظات (الباحة، العقيق، بلجرشي) وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.
كما نبَّهت الهيئة، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر»، إلى هطول أمطار رعدية على منطقة عسير، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.
وأوضحت أن الحالة تشمل (أبها، أحد رفيدة، الحرجة، النماص، بارق، بلقرن، تنومة، خميس مشيط، رجال ألمع، ومحايل)، مشيرةً إلى أنها تستمر حتى الثامنة مساءً.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقَّعت في تقريرها لطقس اليوم، تكونًا لسحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة، الطائف، الشرقية)، فيما يستمر تأثير الرياح الشرقية النشطة على منطقة مكة المكرمة يصحبها ارتفاع في درجات الحرارة العظمى.
اقرأ أيضًا:
تنبيهات «الأرصاد»: أمطار على عسير.. و8 محافظات بالمدينة تتأثر بأتربة
تنبيهات «الأرصاد»: رياح نشطة وأتربة على المدينة المنورة ونجران
كانت هذه تفاصيل خبر «الأرصاد» تنبه إلى أمطار رعدية بـ4 مناطق.. و«الدفاع المدني» يدعو للحيطة والحذر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.