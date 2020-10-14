السعودية اليوم / تدشين حملة التطعيم ضد الانفلونزا الموسمية لمنسوبي إمارة الرياض



الرياض 27 صفر 1442 هـ الموافق 14 أكتوبر 2020 م واس

دشن نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض اليوم معالي وكيل الإمارة الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري حملة التطعيم ضد الانفلونزا الموسمية لمنسوبي الإمارة.

وتُنفذ الحملة الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية .

// انتهى //

13:57ت م

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