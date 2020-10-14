السعودية اليوم / سمو أمير نجران يفتتح حملة "المرحلة آمنة" للكشف المبكر عن السرطان



نجران 27 صفر 1442 هـ الموافق 14 أكتوبر 2020 م واس

افتتح صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران اليوم، حملة أكتوبر 2020 للكشف المبكر عن سرطان الثدي، تحت شعار "المرحلة آمنة.. افحص الآن".

واستمع سمو أمير المنطقة إلى شرح وعرض عن الحملة وأهدافها، وما جرى اتخاذه لتفعيلها، للاستفادة من برامج التوعية وإيصالها للجميع، لتحقق الحملة أهدافها.

وثمن الأمير جلوي بن عبدالعزيز الجهود التي تبذلها المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة في هذه الحملة لتعم الفائدة منها، فضلا عن جهود وزارة الصحة ودور صحة نجران في العديد من المبادرات، وخاصة ما يتعلق بالمبادرات الاحترازية المتعلقة بفيروس

وأكد سموه أهمية الحملة في حث المجتمع على الكشف المبكر عن المرض، لما يحققه من نسبة عالية في الشفاء حال الإصابة لا سمح الله، مستشهدًا بما جرى اكتشافه العام الماضي بثبوت ٤٠ حالة إيجابية من بين ثلاثة آلاف و٥٠٠ فحص.

وأوضح مدير عام صحة نجران الدكتور إبراهيم بن صالح بني هميم، أن الحملة تستهدف النساء بين سن ٣٠ و٤٠ عامًا، ولديهن عوامل خطورة، إضافة إلى التوعية الصحية خلال الحملة لعدد ثمانية آلاف من عمر ٢٠ عامًا فما فوق، فيما جرى توفير أجهزة الفحص اللازمة في مستشفيات المنطقة، خلال فترة الحملة حتى آخر أكتوبر الجاري.

// انتهى //

13:49ت م

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نجران 27 صفر 1442 هـ الموافق 14 أكتوبر 2020 م واسافتتح صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران اليوم، حملة أكتوبر 2020 للكشف المبكر عن سرطان الثدي، تحت شعار "المرحلة آمنة.. افحص الآن".واستمع سمو أمير المنطقة إلى شرح وعرض عن الحملة وأهدافها، وما جرى اتخاذه لتفعيلها، للاستفادة من برامج التوعية وإيصالها للجميع، لتحقق الحملة أهدافها.وثمن الأمير جلوي بن عبدالعزيز الجهود التي تبذلها المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة في هذه الحملة لتعم الفائدة منها، فضلا عن جهود وزارة الصحة ودور صحة نجران في العديد من المبادرات، وخاصة ما يتعلق بالمبادرات الاحترازية المتعلقة بفيروس كورونا وأكد سموه أهمية الحملة في حث المجتمع على الكشف المبكر عن المرض، لما يحققه من نسبة عالية في الشفاء حال الإصابة لا سمح الله، مستشهدًا بما جرى اكتشافه العام الماضي بثبوت ٤٠ حالة إيجابية من بين ثلاثة آلاف و٥٠٠ فحص.وأوضح مدير عام صحة نجران الدكتور إبراهيم بن صالح بني هميم، أن الحملة تستهدف النساء بين سن ٣٠ و٤٠ عامًا، ولديهن عوامل خطورة، إضافة إلى التوعية الصحية خلال الحملة لعدد ثمانية آلاف من عمر ٢٠ عامًا فما فوق، فيما جرى توفير أجهزة الفحص اللازمة في مستشفيات المنطقة، خلال فترة الحملة حتى آخر أكتوبر الجاري.// انتهى //13:49ت م0097

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