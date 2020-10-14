السعودية اليوم / سمو الأمير حسام بن سعود يتسلم تقارير محافظات منطقة الباحة بمناسبة اليوم الوطني



الباحة 27 صفر 1442 هـ الموافق 14 أكتوبر 2020 م واس

تسلّم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة تقارير محافظات المنطقة عن الفعاليات والبرامج التي نفذت احتفاءً باليوم الوطني الـ 90 للمملكة .

جاء ذلك خلال استقبال سموه اليوم بمقر الإمارة المحافظين في قطاعي السراة وتهامة.

وتسلم سموه هديتين تذكاريتين من محافظي قلوة وغامد الزناد .

حضر الاستقبال وكيل إمارة المنطقة المكلف أحمد بن صالح السياري.

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13:49ت م

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