السعودية اليوم/ تعليم الشرقية يكرم الفائزين في مسابقة "المبرمج الواعد"



الدمام 27 صفر 1442 هـ الموافق 14 أكتوبر 2020 م واس

كرمت إدارة التعليم في المنطقة الشرقية طلبتها الفائزين في مسابقة "المبرمج الواعد"، بتحقيق تسعة جوائز، ومراكز متقدمة، واجتياز مراحل المسابقات على مدى عام دراسي كامل.

وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم الشرقية سعيد الباحص، أن المسابقات تأتي التعاون المشترك بين وزارة التعليم ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للتعريف بمفاهيم البرمجة، وحث الطلبة على دخول المجالات التقنية في سن مبكر، والحرص على تنشئة الطلبة على المهارات المستقبلية، أبرزها مهارات القرن 21، والتعاطي مع الثورة الصناعية الرابعة والتغيرات التقنية المتسارعة ورفع معدلات استجابتهم لتلك المتغيرات، والتعلم على أساسيات التقنيات الحديثة.

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13:45ت م

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