السعودية اليوم / افتتاح مركز المحاكاة الطبية في مستشفى الملك فيصل التخصصي



الرياض 27 صفر 1442 هـ الموافق 14 أكتوبر 2020 م واس

افتتح معالي المشرف العام التنفيذي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض الدكتور ماجد الفياض مركز المحاكاة الطبية الذي يضم أحدث أدوات وأساليب التعليم والتدريب ويدار بأنظمة إلكترونية ذكية.

وأكد الدكتور الفياض على أهمية تأسيس مركز المحاكاة الطبية بما يملكه من كفاءة في التجهيزات لتحقيق الأهداف الإستراتيجية للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث في التدريب الطبي تعزيزاً للدور المحوري والقيادي الذي يقوم به المستشفى عبر الأربعة عقود الماضية في تأهيل وتدريب الكوادر الطبية على المستوى المحلي والإقليمي ما يتطلب توظيف أحدث الأساليب والتقنيات وأفضل المناهج التدريبية بمايتواكب مع مستجدات التطورات الطبية.

وأوضح المدير التنفيذي للشؤون الأكاديمية والتدريب بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث في الرياض الدكتور سعود الشنيفي أن مركز المحاكاة يهدف إلى توفير بيئة تدريبية متطورة لجميع مستويات الكادر الطبي والصحي ما يساعد في الارتقاء بالتعليم إلى مستوى متقدم ويتيح ممارسة وتعلم وتقييم واختبار وفهم الأنظمة والإجراءات في بيئة آمنة عبر سيناريوهات مستمدة من واقع ممارسات رعاية المريض، مضيفاً أن مركز المحاكاة يمنح القدرة المستقبلية لتوسيع الطاقة الاستيعابية لبرامج الدراسات العليا التدريبية عبر إضافة الأنشطة الافتراضية.

وأفاد نائب المدير التنفيذي للشؤون الأكاديمية والتدريب والمشرف على التعليم الطبي بالمستشفى الدكتور عبدالعزيز الراشد،أن مركز المحاكاة يُعد نقله نوعية في أطر التعليم والتدريب الطبي بالمستشفى والتي نتوقع أن ترفع من مستوى المتدربين إلى آفاق عالية بإذن الله.

من جانبه بين مدير مركز المحاكاة بالمستشفى الدكتور عبدالله الرفاع أن المركز يمثل أحد أهم أدوات التعليم والتدريب التي يوفرها قطاع الشؤون الأكاديمية والتدريب بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث ويضم أربع غرف مرنة للمحاكاة، بالإضافة إلى عيادتين وغرفتين تحاكي غرف المرضى، وأربع غرف اجتماعات واستخلاص للمعلومات.

وأضاف أن مركز المحاكاة يستخدم تقنيات حديثة مثل تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وتقنية الواقع الافتراضي كأسلوب جديد ومتقدم للتدريب والتعليم ، ما يساعد على زيادة تجربة التعليم وكفاءة التدريب إضافة إلى غرف تتوفر فيها أنظمة عالية التقنية الذكية مثل نظام جراحة المخ والأعصاب ومناظير الجراحة وغيرها.

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13:41ت م

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