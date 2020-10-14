السعودية اليوم / "إبصار" تحتفي باليوم العالمي للبصر ويوم العصا البيضاء



جدة 27 صفر 1442 هـ الموافق 14 أكتوبر 2020 م واس

أطلقت جمعية إبصار الخيرية أمس فعاليات الملتقى الافتراضي بعنوان "نور الحياة" ، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للبصر ويوم العصا البيضاء ، بحضور مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة فهد بن رقوش ، والرئيس التنفيذي لهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة الدكتور هشام الحيدري ، وأمين عام جمعية إبصار أمل الحنيطي .

وتحفل الفعاليات التي تستمر ثلاثة أيام بفقرات تدريبة ، واجتماعية ، وترفيهية .

يذكر أن اليوم العالمي للبصر (WSD) هو يوم دولي للتوعية يقام سنويًا في الخميس الثاني من شهر أكتوبر ، لتركيز الانتباه على القضية العالمية للعمى وضعف البصر الممكن تفاديه ، حيث احتفى به هذا العام تحت شعار "الأمل في الإبصار " في حين أعلنت الوكالة الدولية لمكافحة العمى IAPB ، أن أكثر من مليار شخص لا يستطيعون الرؤية بشكل جيد بسبب تعذر وصولهم إلى النظارات الطبية ، و3 من بين كل 4 حالات إعاقة بصرية بالإمكان تفاديها.

ويشار إلى أن جمعية إبصار كانت قد بادرت في العام 2008م بدمج فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للبصر ويوم العصا البيضاء في فعالية واحدة بهدف تطبيق نموذج عملي لتظافر وتوحيد الجهود الطبية والانسانية والاجتماعية في محفل واحد.

ووفق إحصائيات الهيئة العامة للإحصاء لعام 2017م ، فأن ما يقارب 830,745 من السكان في المملكة يعانون من حالات ضعف بصر خفيفة إلى شديدة منهم 55% ذكور ، و45% إناث.

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13:38ت م

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