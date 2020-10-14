السعودية اليوم / أمانة عسير تغلق 158 منشأةً تجارية مخالفة



أبها 27 صفر 1442 هـ الموافق 14 أكتوبر 2020 م واس

أغلقت أمانة منطقة عسير خلال اليومين الماضيين 158 منشأة تجارية مخالفة، وذلك ضمن جهود الأمانة بحملة الرقابة البلدية.

وأوضح أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي،أن الجهود المبذولة عبر حملة الرقابة البلدية تأتي بهدف التأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية للمنشآت الصحية والمهنية، وذلك لتعزيز السلامة الغذائية ما سيسهم في تقديم غذاء آمن وسليم للمستهلكين .

وأشار إلى أن الأمانة أتلفت 621 كجم من المواد الغذائية الفاسدة، إضافة إلى رصدها نحو 967 مخالفة صحية، وإغلاق 158 منشأة مخالفة للاشتراطات الصحية والمهنية، وذلك بعد أكثر من 1422 جولة ميدانية قام بها المراقبون، حيث تنوعت المخالفات الصحية المرصودة على المنشآت ما بين تدني مستوى النظافة العامة في عددٍ من المواقع، وسوء تداول وتخزين الأطعمة، علاوة على مخالفة انتهاء التراخيص، ومخالفة الاشتراطات المعمول بها وغيرها من المخالفات.

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13:36ت م

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