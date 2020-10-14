السعودية اليوم / النمسا تسجل 1346 إصابة جديدة بكورونا



فيينا 27 صفر 1442 هـ الموافق 14 أكتوبر 2020 م واس

سجلت النمسا خلال الـ24 ساعة الماضية ، 1346 إصابة مؤكدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة النمساوية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 58.672 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 872 حالة وفاة ، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 45.846 حالة .

// انتهى //

13:26ت م

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فيينا 27 صفر 1442 هـ الموافق 14 أكتوبر 2020 م واسسجلت النمسا خلال الـ24 ساعة الماضية ، 1346 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد .وأفادت وزارة الصحة النمساوية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 58.672 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 872 حالة وفاة ، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 45.846 حالة .// انتهى //13:26ت م0088

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