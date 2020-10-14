السعودية اليوم / 836 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ليبيا



طرابلس 27 صفر 1442 هـ الموافق 14 أكتوبر 2020 م واس

سجلت ليبيا خلال الـ24 ساعة الماضية ، 836 إصابة مؤكدة بفيروس

وأوضح المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 45.821 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 669 حالة وفاة ، مشيراً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 25.301 حالة .

// انتهى //

13:15ت م

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طرابلس 27 صفر 1442 هـ الموافق 14 أكتوبر 2020 م واسسجلت ليبيا خلال الـ24 ساعة الماضية ، 836 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، و 13 وفاة .وأوضح المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 45.821 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 669 حالة وفاة ، مشيراً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 25.301 حالة .// انتهى //13:15ت م0087

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