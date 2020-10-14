السعودية اليوم / الإمارات تسجل 1431 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد



أبوظبي 27 صفر 1442 هـ الموافق 14 أكتوبر 2020 م واس

سجلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة ، اليوم ، 1431 إصابة جديدة بفيروس

كما أعلنت الوزارة عن وفاة مصابين إثنين وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 450 حالة .

وأشارت إلى شفاء 1,652 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا (كوفيد-19) وتعافيها التام من أعراض المرض ، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 101,659 حالة.

// انتهى //

13:11ت م

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أبوظبي 27 صفر 1442 هـ الموافق 14 أكتوبر 2020 م واسسجلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة ، اليوم ، 1431 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 110,039 حالة.كما أعلنت الوزارة عن وفاة مصابين إثنين وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 450 حالة .وأشارت إلى شفاء 1,652 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا (كوفيد-19) وتعافيها التام من أعراض المرض ، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 101,659 حالة.// انتهى //13:11ت م0085

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