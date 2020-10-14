السعودية اليوم / سمو أمير منطقة الباحة يرعى توقيع اتفاقية تعاون بين فرع وزارة البيئة والإسكان بالمنطقة



الباحة 27 صفر 1442 هـ الموافق 14 أكتوبر 2020 م واس

رعى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة بالإمارة اليوم، توقيع مذكرة تفاهم وتعاون بين فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة وفرع وزارة الإسكان بالمنطقة.

وتأتي هذه المذكرة التي وقعها مدير فرع وزارة البيئة والمياه الزراعة بالباحة فهد مفتاح الزهراني، ومدير فرع الاسكان بالمنطقة محمد بن حسين المعاوي، ضمن حملة التشجير "لِنَجعَلَها خضراء" التي أطلقتها وزراة البيئة والمياه والزراعة في 165 موقعًا في جميع مناطق المملكة .

وتهدف المذكرة إلى زراعة 150 ألف شتلة لمواقع مشاريع فرع وزارة الاسكان بمنطقة الباحة، من ضمن أعمال تحقيق رؤية المملكة 2030، وذلك للحفاظ على البيئة ودعم الحياة الفطرية وتقليل التلوث ورفع جودة الهواء وتجميل المدن، كما تهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الجهتين لبناء شراكة فعالة تعمل بشكل تكاملي لتفعيل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على الغطاء النباتي.

ونوه سمو أمير المنطقة بالدعم السخي والحرص الدائم من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على قطاع الزراعة بالمملكة، وذلك تحقيقاً لرؤية المملكة 2030 من خلال برنامج التحول الوطني 2020 للحفاظ على الغطاء النباتي الطبيعي ودعم التشجير لرفع جودة الحياة للأفراد والمجتمع.

حضر التوقيع وكيل إمارة المنطقة المكلف أحمد بن صالح السياري.

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13:01ت م

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