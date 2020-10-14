السعودية اليوم / منتدى أسبار الدولي الخامس يبرم شراكة مع وزارتي "الصناعة والثروة المعدنية " و" الاقتصاد والتخطيط "



الرياض 27 صفر 1442 هـ الموافق 14 أكتوبر 2020 م واس

أبرم منتدى أسبار الدولي الخامس الذي سيعقد عن بعد خلال الفترة 2 - 4 نوفمبر المقبل تحت عنوان: "مستقبل المستقبل" شراكة مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية ووزارة الاقتصاد والتخطيط نظراً لدورهما في صناعة وتشكيل مستقبل الاقتصاد والطاقة في المملكة والعالم، إضافة لإيجاد حلول مبتكرة للطاقة لتخفيف آثارها على النظام البيئي، ومواجهة تحديات المناخ.

كما أبرمت عدداً من الشراكات الإستراتيجية والرسمية مع جهات وشركات وطنية كبرى من القطاعين الحكومي والخاص .

ويهدف المنتدى إلى استشراف مستقبل العديد من القطاعات الرئيسة منها: المياه، والتعليم عن بعد، والصحة، والتحول الرقمي، وإدارة الأزمات، ومواجهة الأوبئة، ومستقبل العمل، والاستثمار والتجارة.

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12:56ت م

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