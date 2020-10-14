السعودية اليوم / أكثر من 110 آلاف مستفيد من خدمات عيادات تطمن ومراكز تأكد في جازان



جيزان 27 صفر 1442 هـ الموافق 14 أكتوبر 2020 م واس

قدّمت عيادات "تطمن" ومراكز "تأكد" في منطقة جازان خدماتها لـعدد 110313 مستفيداً منذ بدء العمل فيها حتى الآن.

واستفاد من خدمات عيادة " تطمن " نحو 38599 مستفيداً، فيما بلغ عدد المسحات التي تم إجراؤها بمراكز "تأكد" لأكثر من 71714 مسحة ، وذلك من خلال عدة مواقع منها محطة الفحص الموسع عن طريق السيارات.

وتقوم عيادات تطمن باستقبال من يعانون من أعراض

// انتهى //

12:56ت م

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جيزان 27 صفر 1442 هـ الموافق 14 أكتوبر 2020 م واسقدّمت عيادات "تطمن" ومراكز "تأكد" في منطقة جازان خدماتها لـعدد 110313 مستفيداً منذ بدء العمل فيها حتى الآن.واستفاد من خدمات عيادة " تطمن " نحو 38599 مستفيداً، فيما بلغ عدد المسحات التي تم إجراؤها بمراكز "تأكد" لأكثر من 71714 مسحة ، وذلك من خلال عدة مواقع منها محطة الفحص الموسع عن طريق السيارات.وتقوم عيادات تطمن باستقبال من يعانون من أعراض كورونا مثل: ارتفاع درجة حرارة الجسم، أو ضيق في التنفس، أو ألم في الصدر، أو سعال، أو احتقان في الحلق، أو إسهال، أو فقدان لحاستي الشم والتذوق" ودون حجز موعد، أما مراكز "تأكد" وخُصصت للذين لا يعانون أعراضًا، ويمكن الاستفادة منها عن طريق حجز موعد عبر تطبيق "صحتي".// انتهى //12:56ت م0077

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