شكرا لقرائتكم خبر عن حملة للتطعيم ضد الانفلونزا الموسمية بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

- تستهدف ٢٠٠٠ مريض وموظف بالصحة النفسية

دشن المدير التنفيذي لمجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض الدكتور محمد بن مشعوف القحطاني وبحضور المساعد للخدمات العلاجية الدكتور حسن بن رافع الشهري حملة التطعيم ضد الانفلونزا الموسمية التي تنظمها إدارة مكافحة العدوى والصحة العامة وقسم الباطنة.

وتستهدف الحملة العاملين في المجمع والمرضى المنومين والمراجعين، بهدف الوقاية من الإصابة بالانفلونزا والحد من أعراضها.

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وأوضح الدكتور القحطاني أن تنفيذ الحملة يأتي في إطار الجهود التي تقوم بها وزارة الصحة للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة، وتعزيزًا للوعي الصحي، والحث على اتباع السلوكيات السليمة.

وأشار إلى تأكيدات الوازرة بمأمونية اللقاح، وأهميته في حماية الأفراد بإذن الله وخاصة الذين لديهم أمراض مزمنة من الآثار المترتبة على الإصابة بالفيروس والتي يصل بعضها إلى الوفاة لا قدر الله.

من جانبه ذكر مدير مكافحة العدوى والصحة العامة الدكتور عبدالعزيز الشهراني أن الحملة تستهدف تطعيم ٢٠٠٠ شخص، وأن المجمع يحرص سنويا على تقديم اللقاح لفعاليته في الحد من الإصابة بالانفلونزا الموسمية، مقدماً شكره لإدارة المجمع على دعمها لهذه الحملة وغيرها من الحملات التي تهدف إلى سلامة المرضى والعاملين في المجمع.