، قائمة الألعاب التي لن تعمل على منصة ألعاب "بلايستيشن 5" ،

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نشرت تقارير صحفية عالمية قائمة من الألعاب التي لن تكون متاحة ولن تعمل على منصة الألعاب الأحدث "بلايستيشن 5".
ورغم تعهد شركة "سوني" بأن 99% من الألعاب الموجودة على منصة "بلايستيشن 4" ستكون متاحة ومتوافقة مع "بلايستيشن 5"؛ فإن موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص أوضح أن عددًا من الألعاب لن يكون متاحًا على المنصة الجديدة.
وأشار التقرير إلى أن عددًا من شركات الألعاب الشهيرة، بدأت في طرح تحديثات لألعابها، لتكون متوافقة مع منصة "بلايستيشن 5"؛ خاصة أن تلك الألعاب لن تعمل عليها بوضعها الحالي.
ومن المقرر أن تطرح "سوني" منصة ألعابها الجديدة "بلايستيشن 5" بحلول 12 نوفمبر المقبل.
وجاءت تلك القائمة على النحو التالي:
- لعبة "DWVR"
- لعبة "Afro Samurai 2 Revenge of Kuma Volume One"
- لعبة "TT Isle of Man - Ride on the Edge 2"
- لعبة "Just Deal With It!"
- لعبة "Shadow Complex Remastered"
- لعبة "Robinson: The Journey"
- لعبة "We Sing"
- لعبة "Hitman Go: Definite Edition"
- لعبة "Shadwen"
- لعبة "Joe's Diner".
14 أكتوبر 2020 - 27 صفر 1442 12:52 PM
شركات شهيرة بدأت في طرح تحديثات لألعابها لتكون متوافقةقائمة الألعاب التي لن تعمل على منصة ألعاب "بلايستيشن 5"
نشرت تقارير صحفية عالمية قائمة من الألعاب التي لن تكون متاحة ولن تعمل على منصة الألعاب الأحدث "بلايستيشن 5".
ورغم تعهد شركة "سوني" بأن 99% من الألعاب الموجودة على منصة "بلايستيشن 4" ستكون متاحة ومتوافقة مع "بلايستيشن 5"؛ فإن موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص أوضح أن عددًا من الألعاب لن يكون متاحًا على المنصة الجديدة.
وأشار التقرير إلى أن عددًا من شركات الألعاب الشهيرة، بدأت في طرح تحديثات لألعابها، لتكون متوافقة مع منصة "بلايستيشن 5"؛ خاصة أن تلك الألعاب لن تعمل عليها بوضعها الحالي.
ومن المقرر أن تطرح "سوني" منصة ألعابها الجديدة "بلايستيشن 5" بحلول 12 نوفمبر المقبل.
وجاءت تلك القائمة على النحو التالي:
- لعبة "DWVR"
- لعبة "Afro Samurai 2 Revenge of Kuma Volume One"
- لعبة "TT Isle of Man - Ride on the Edge 2"
- لعبة "Just Deal With It!"
- لعبة "Shadow Complex Remastered"
- لعبة "Robinson: The Journey"
- لعبة "We Sing"
- لعبة "Hitman Go: Definite Edition"
- لعبة "Shadwen"
- لعبة "Joe's Diner".
، قائمة الألعاب التي لن تعمل على منصة ألعاب "بلايستيشن 5" ،
المصدر : الخليج 365
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