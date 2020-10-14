، طفلة حائل مُنقذة والدها تروي تفاصيل اتصالها بالإسعاف وكيف تذكرت الرقم ،

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روت الطفلة غلا ماجد الشمري، (11) عاماً، قصة إنقاذ والدها الذي تعرّض لحالة إغماء، ومن خلال شجاعتها وثقتها وحسن تصرفها قامت بالاتصال برقم الهلال الأحمر وتقديم وصف دقيق لمنزلهم.
وسردت الطفلة تفاصيل الحادثة لبرنامج الراصد، قائلة "كانت أمي تساعد والدي عند تعرُّضه للوعكة، وطلبت مني الاتصال بالإسعاف، وقمت بذلك مع تقديم وصف المنزل وعنوانه؛ مشيرة إلى أن مرورها بشكل يومي من أمام مركز الهلال الأحمر ساعدها على حفظ رقمه".
بدوره، قدّم والد الطفلة شكره وتقديره لهيئة الهلال الأحمر السعودي، على سرعة تجاوبهم، لافتاً بأنه تعرّض لازمة صحية مماثلة العام الماضي وأسعفه إخوانه الذين كانوا بالقرب منه، وأدخل على أثرها مركز القلب في مستشفى الملك سلمان.
وكان مدير عام فرع الهلال الأحمر بمنطقة حائل عبدالرحمن اليحيا، قد كرّم الطفلة غلاء الشمري، التي أسهمت في إنقاذ حياة والدها بعد تعرُّضه لوعكة صحية.
الطفلة تواصلت مع غرفة عمليات الهلال الأحمر 997 ووصفت الحالة وقدمت المعلومات اللازمة التي أسهمت في نجاة والدها. هيئة الهلال الأحمر السعودي
14 أكتوبر 2020 - 27 صفر 1442 12:53 PM
"غلا" قدمت لهم وصف المنزل وعنوانه.. مدير فرع الهلال الأحمر كرّمها
روت الطفلة غلا ماجد الشمري، (11) عاماً، قصة إنقاذ والدها الذي تعرّض لحالة إغماء، ومن خلال شجاعتها وثقتها وحسن تصرفها قامت بالاتصال برقم الهلال الأحمر وتقديم وصف دقيق لمنزلهم.
وسردت الطفلة تفاصيل الحادثة لبرنامج الراصد، قائلة "كانت أمي تساعد والدي عند تعرُّضه للوعكة، وطلبت مني الاتصال بالإسعاف، وقمت بذلك مع تقديم وصف المنزل وعنوانه؛ مشيرة إلى أن مرورها بشكل يومي من أمام مركز الهلال الأحمر ساعدها على حفظ رقمه".
بدوره، قدّم والد الطفلة شكره وتقديره لهيئة الهلال الأحمر السعودي، على سرعة تجاوبهم، لافتاً بأنه تعرّض لازمة صحية مماثلة العام الماضي وأسعفه إخوانه الذين كانوا بالقرب منه، وأدخل على أثرها مركز القلب في مستشفى الملك سلمان.
وكان مدير عام فرع الهلال الأحمر بمنطقة حائل عبدالرحمن اليحيا، قد كرّم الطفلة غلاء الشمري، التي أسهمت في إنقاذ حياة والدها بعد تعرُّضه لوعكة صحية.
الطفلة تواصلت مع غرفة عمليات الهلال الأحمر 997 ووصفت الحالة وقدمت المعلومات اللازمة التي أسهمت في نجاة والدها.
، طفلة حائل مُنقذة والدها تروي تفاصيل اتصالها بالإسعاف وكيف تذكرت الرقم ،
المصدر : الخليج 365
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