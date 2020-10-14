، "الشورى" يطالب "الزكاة" بمضاعفة جهود تحصيل الضريبة من "مشاهير التواصل" ،

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طالب مجلس الشورى، خلال الجلسة العادية "63" للسنة الرابعة من الدورة السابعة عبر الاتصال المرئي والمنعقدة برئاسة رئيس المجلس د. عبدالله آل الشيخ، الهيئة العامة للزكاة والدخل، بمضاعفة جهودها في تحصيل ضريبة القيمة المضافة من مشاهير التواصل الاجتماعي، والحد من التهرب الضريبي لدى بعضهم، وهي توصية إضافية مقدمة من عضو المجلس د. جواهر العنزي.
كما دعا الهيئة العامة للزكاة والدخل، إلى وضع مؤشرات قياس أداء لكل نوع من أنواع الضرائب المباشرة وغير المباشرة.
وقال "الشورى"، في قرار أصدره اليوم، بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للزكاة والدخل للعام المالي 1440 / 1441 هـ: على الهيئة العامة للزكاة والدخل إجراء دراسة بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لمعرفة مقدار المخصصات السنوية لمستحقي الزكاة المسجلين في الضمان الاجتماعي.
وخلال الجلسة، وافق مجلس الشورى على مشروع نظام التخصيص.
وطالب المجلس، مركز تنمية الإيرادات غير النفطية بالتنسيق مع وكالة شؤون الإيرادات بوزارة المالية لتلافي تداخل الاختصاصات بينهما.
وقال: على مركز تنمية الإيرادات غير النفطية إيضاح ما قدمته الجهات الحكومية من خدمات إضافية مقابل رفع الرسوم عليها.
وأضاف "الشورى"، في قرار أصدره اليوم بشأن التقرير السنوي لمركز تنمية الإيرادات غير النفطية للعام المالي 1440/ 1441 هـ: على مركز تنمية الإيرادات غير النفطية تكليف جهة محايدة لتقييم الآثار الاقتصادية والاجتماعية لمبادرات تنمية الإيرادات غير النفطية.مجلس الشورى
14 أكتوبر 2020 - 27 صفر 1442 12:37 PM
دعا إلى وضع مؤشرات قياس أداء لكل نوع من أنواع الضرائب المباشرة وغير المباشرة
طالب مجلس الشورى، خلال الجلسة العادية "63" للسنة الرابعة من الدورة السابعة عبر الاتصال المرئي والمنعقدة برئاسة رئيس المجلس د. عبدالله آل الشيخ، الهيئة العامة للزكاة والدخل، بمضاعفة جهودها في تحصيل ضريبة القيمة المضافة من مشاهير التواصل الاجتماعي، والحد من التهرب الضريبي لدى بعضهم، وهي توصية إضافية مقدمة من عضو المجلس د. جواهر العنزي.
كما دعا الهيئة العامة للزكاة والدخل، إلى وضع مؤشرات قياس أداء لكل نوع من أنواع الضرائب المباشرة وغير المباشرة.
وقال "الشورى"، في قرار أصدره اليوم، بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للزكاة والدخل للعام المالي 1440 / 1441 هـ: على الهيئة العامة للزكاة والدخل إجراء دراسة بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لمعرفة مقدار المخصصات السنوية لمستحقي الزكاة المسجلين في الضمان الاجتماعي.
وخلال الجلسة، وافق مجلس الشورى على مشروع نظام التخصيص.
وطالب المجلس، مركز تنمية الإيرادات غير النفطية بالتنسيق مع وكالة شؤون الإيرادات بوزارة المالية لتلافي تداخل الاختصاصات بينهما.
وقال: على مركز تنمية الإيرادات غير النفطية إيضاح ما قدمته الجهات الحكومية من خدمات إضافية مقابل رفع الرسوم عليها.
وأضاف "الشورى"، في قرار أصدره اليوم بشأن التقرير السنوي لمركز تنمية الإيرادات غير النفطية للعام المالي 1440/ 1441 هـ: على مركز تنمية الإيرادات غير النفطية تكليف جهة محايدة لتقييم الآثار الاقتصادية والاجتماعية لمبادرات تنمية الإيرادات غير النفطية.
، "الشورى" يطالب "الزكاة" بمضاعفة جهود تحصيل الضريبة من "مشاهير التواصل" ،
المصدر : الخليج 365
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