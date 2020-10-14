السعودية اليوم / شرطة الرياض: القبض على شخصين تورطا في ارتكاب عددٍ من الجرائم



الرياض 27 صفر 1442 هـ الموافق 14 أكتوبر 2020 م واس

صَرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية تمكنت - بفضل الله - من القبض على (مواطنين في العقد الثالث من عمرهما)، تورطا في ارتكاب عددٍ من الجرائم تمثلت بالسطو على عدد من المنازل وسرقة ما تقدر قيمته بـ (136,000) ريال. وقد جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية كافة لإحالتهما إلى النيابة العامة.

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12:53ت م

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