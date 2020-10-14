السعودية اليوم / مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل توزيع المساعدات الغذائية للمتضررين من السيول والفيضانات في السودان



الخرطوم 27 صفر 1442 هـ الموافق 14 أكتوبر 2020 م واس

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع المساعدات الغذائية على المتضررين من السيول والفيضانات في جمهورية السودان الشقيقة، وذلك ضمن الجسر الجوي الذي وجه به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -.

وجرى أمس توزيع 42 طنًا و 800 كيلو غرام من السلال الغذائية في محلية جبل أولياء بولاية الخرطوم استفاد منها 2,400 فرد.

ويأتي توزيع هذه المساعدات في إطار مشروع إغاثة المتضررين من السيول والفيضانات في جمهورية السودان الشقيقة.

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12:44ت م

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