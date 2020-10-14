السعودية اليوم / 10 أقسام علمية تحقق جائزة رئيس جامعة الملك عبدالعزيز للقسم المتميز



جدة 27 صفر 1442 هـ الموافق 14 أكتوبر 2020 م واس

توجت جامعة الملك عبدالعزيز أمس الأقسام العلمية الفائزة بجائزة معالي رئيس الجامعة للقسم المتميز ضمن مبادرات وأعمال ملتقى رؤساء ومشرفات الأقسام العلمية في إدارة العملية التعليمية أثناء أزمة

وأوضح رئيس اللجنة العلمية للملتقى الدكتور هاني بن سامي برديسي، أن الجائزة فاز بها 10 أقسام من أصل 41 قسماً مشاركاً ، بعد خضوعها للتحكيم من قبل 18 محكماً ، مشيراً إلى أن الجائزة تهدف إلى تحقيق التميز في التعليم عن بعد للارتقاء بالعملية التعليمية ، والحث على التنافس الإيجابي بين الأقسام العلمية للمزيد من الإبداع ، وإسهام الأقسام العلمية مع قيادة الكلية والجامعة في مواجهة الأزمات .

من جانبه أكد معالي رئيس الجامعة الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي أن الأقسام العلمية هي حجر الزاوية في العملية التعليمية ، وأساس الارتقاء بالأداء في العملية التربوية والتعليمية والبحثية ، فضلاً عن خدمة المجتمع عبر عرض التجارب والأفكار، وتبادل الخبرات ، والعمل على مواكبة كل المستجدات في عالم إدارة الأقسام العلمية والوصول بها إلى مرافئ الأمان ، خاصة في مجالات المناهج وطرق التدريس ووسائل وتقنيات التعليم في أحدث صورها والوقوف على مستجداتها .

// انتهى //

12:41ت م

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جدة 27 صفر 1442 هـ الموافق 14 أكتوبر 2020 م واستوجت جامعة الملك عبدالعزيز أمس الأقسام العلمية الفائزة بجائزة معالي رئيس الجامعة للقسم المتميز ضمن مبادرات وأعمال ملتقى رؤساء ومشرفات الأقسام العلمية في إدارة العملية التعليمية أثناء أزمة كورونا وأوضح رئيس اللجنة العلمية للملتقى الدكتور هاني بن سامي برديسي، أن الجائزة فاز بها 10 أقسام من أصل 41 قسماً مشاركاً ، بعد خضوعها للتحكيم من قبل 18 محكماً ، مشيراً إلى أن الجائزة تهدف إلى تحقيق التميز في التعليم عن بعد للارتقاء بالعملية التعليمية ، والحث على التنافس الإيجابي بين الأقسام العلمية للمزيد من الإبداع ، وإسهام الأقسام العلمية مع قيادة الكلية والجامعة في مواجهة الأزمات .من جانبه أكد معالي رئيس الجامعة الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي أن الأقسام العلمية هي حجر الزاوية في العملية التعليمية ، وأساس الارتقاء بالأداء في العملية التربوية والتعليمية والبحثية ، فضلاً عن خدمة المجتمع عبر عرض التجارب والأفكار، وتبادل الخبرات ، والعمل على مواكبة كل المستجدات في عالم إدارة الأقسام العلمية والوصول بها إلى مرافئ الأمان ، خاصة في مجالات المناهج وطرق التدريس ووسائل وتقنيات التعليم في أحدث صورها والوقوف على مستجداتها .// انتهى //12:41ت م0071

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