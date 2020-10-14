السعودية اليوم / إصابة سبعة أشخاص جراء انفجار جنوب غرب باكستان



إسلام آباد 27 صفر 1442 هـ الموافق 14 أكتوبر 2020 م واس

أصيب سبعة أشخاص بجروح متفاوتة جراء انفجار وقع اليوم في مدينة كويتا عاصمة إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.

وأوضحت الشرطة الباكستانية أن الانفجار نجم عن قنبلة يدوية ألقاها مسلحون مجهولون على عمال كانوا يعلمون على أحد الطرق في مدينة كويتا ما أدى إلى إصابة خمسة عمال وطفلين من المارة بجروح.

وأضافت أن قوات الأمن طوقت الموقع لجمع الأدلة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، ولم تعلن على الفور أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار.

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12:21ت م

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