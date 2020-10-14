

سكاكا 27 صفر 1442 هـ الموافق 14 أكتوبر 2020 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بمكتبه اليوم، رئيس المجلس البلدي لأمانة منطقة الجوف الدكتور دخيل بن تركي الشمدين يرافقه رؤساء اللجان بالمجلس.

واستمع سموه في بداية اللقاء لشرح عن أعمال المجلس والجهود المبذولة من قبلهم بالتعاون مع أمانة المنطقة ورؤساء اللجان بالمجلس للرفع من مستوى الخدمات البلدية المقدمة للمواطنين والمواطنات, كما تسلم سموه قائمة من الدكتور الشمدين لبعض طلبات ومقترحات الأهالي المتعلقة بالخدمات البلدية.

وأكَّد سمو الأمير فيصل بن نواف دعمه لأعمال المجلس والعمل من أجل تحقيق الأهداف المرجوة منه والتي تعنى بالمنطقة وفق تطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهد الأمين - حفظهما الله -.

وشدد على العمل المتواصل من قبل المجلس وتلمس احتياجات المواطنين والمواطنات والعمل على إيجاد الحلول المناسبة التي تدفع بعملية التنمية في مدينة سكاكا،

مع الأخذ بعين الاعتبار التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، متمنياً لهم التوفيق.

// انتهى //

12:21ت م

0063





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو أمير منطقة الجوف يستقبل رئيس وأعضاء المجلس البلدية لأمانة المنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.