السعودية اليوم / محافظ رنية يفتتح المبنى ‏الإداري الجديد للضمان الاجتماعي



جدة 27 صفر 1442 هـ الموافق 14 أكتوبر 2020 م واس

افتتح محافظ رنية‏ خالد بن حسن الرويس أمس، المبنى ‏الإداري الجديد للضمان الاجتماعي بالمحافظة، بحضور مدير المكتب فليان بن ثواب السبيعي، ‏ومديري الإدارات الحكومية ‏والأمنية ‏والصحية والخدمية.

وتجول الرويس عقب إزاحة الستار عن اللوحة التذكارية في أقسام المبنى، مطلعاً على أبرز الخدمات التي تقدم للمستفيدين، وعلى دور الأقسام ‏والأعمال المناطة بها، مؤكداً أهمية هذا المرفق ‏الاجتماعي ودوره في خدمة المجتمع لتقديم أفضل الرعاية الاجتماعية ‏والإنسانية للمستفيدين من خدمات الضمان الاجتماعي.

// انتهى //

12:21ت م

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