

موسكو 27 صفر 1442 هـ الموافق 14 أكتوبر 2020 م واس

أعلنت السلطات الروسية اليوم تسجيل 239 حالة وفاة بالاضافة إلى 14231 إصابة جديدة بفيروس

وقال مركز العمليات الخاص بمكافحة الفيروس في بيان إن الحصيلة الإجمالية للوباء ارتفعت وفقا لهذه المعطيات إلى 23205 وفيات و1340409 إصابات.

وذكر البيان أن عدد المصابين الذين تماثلوا للشفاء خلال ال24 ساعة الماضية بلغ 7920 متعافيا ليرتفع إجمالي حالات التعافي من الوباء التاجي إلى 1039705.

// انتهى //

12:16ت م

0059



موسكو 27 صفر 1442 هـ الموافق 14 أكتوبر 2020 م واسأعلنت السلطات الروسية اليوم تسجيل 239 حالة وفاة بالاضافة إلى 14231 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال ال24 ساعة الماضية.وقال مركز العمليات الخاص بمكافحة الفيروس في بيان إن الحصيلة الإجمالية للوباء ارتفعت وفقا لهذه المعطيات إلى 23205 وفيات و1340409 إصابات.وذكر البيان أن عدد المصابين الذين تماثلوا للشفاء خلال ال24 ساعة الماضية بلغ 7920 متعافيا ليرتفع إجمالي حالات التعافي من الوباء التاجي إلى 1039705.// انتهى //12:16ت م0059

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / روسيا تسجل 14231 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.