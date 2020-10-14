السعودية اليوم/ أمانة الشرقية تنفذ 780 جولة على المراكز التجارية بالمنطقة



الدمام 27 صفر 1442 هـ الموافق 14 أكتوبر 2020 م واس

نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس 780 جولة رقابية، و 3 جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، على الأسواق والمراكز التجارية بالمنطقة، للتأكد من تطبيقها والتزامها بالأنظمة والاشتراطات والإجراءات والتدابير الصحية والاحترازات الوقائية للحد من انتشار

وأوضحت الأمانة أن هذه الجولات أسفرت عن تحرير 43 مخالفة، منها 31 مخالفة لعدم التقيد بالتدابير الصحية المرتبطة بفيروس "كوفيد-19"، و 9 مخالفات تكدس في الأسواق المركزية، و 3 مخالفات للتكدس في مساكن العمالة.

كما قامت بغسل وتعقيم وتطهير 764 موقعاً، باستخدام 152545 لتراً من المعقمات والمطهرات، بمشاركة 479 فرداً من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، ورفعت 7617 طناً من النفايات، وأزالت 4016 متراً مكعباً من الأنقاض والمخلفات بمشاركة 9402 فردين من الكوادر البشرية بالنظافة.

وأكدت أمانة الشرقية استمرار خطتها الدورية وبشكلٍ يومي لمتابعة لجميع المنشآت المشمولة بأنظمة وبرتوكولات وزارة الشؤون البلدية والقروية، بالإضافة للشكاوى التي تُعنى بكافة الخدمات البلدية في المنطقة، حيث تستقبل الملاحظات والشكاوى والبلاغات عبر مركز (940).

// انتهى //

12:16ت م

0058



الدمام 27 صفر 1442 هـ الموافق 14 أكتوبر 2020 م واسنفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس 780 جولة رقابية، و 3 جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، على الأسواق والمراكز التجارية بالمنطقة، للتأكد من تطبيقها والتزامها بالأنظمة والاشتراطات والإجراءات والتدابير الصحية والاحترازات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وأوضحت الأمانة أن هذه الجولات أسفرت عن تحرير 43 مخالفة، منها 31 مخالفة لعدم التقيد بالتدابير الصحية المرتبطة بفيروس "كوفيد-19"، و 9 مخالفات تكدس في الأسواق المركزية، و 3 مخالفات للتكدس في مساكن العمالة.كما قامت بغسل وتعقيم وتطهير 764 موقعاً، باستخدام 152545 لتراً من المعقمات والمطهرات، بمشاركة 479 فرداً من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، ورفعت 7617 طناً من النفايات، وأزالت 4016 متراً مكعباً من الأنقاض والمخلفات بمشاركة 9402 فردين من الكوادر البشرية بالنظافة.وأكدت أمانة الشرقية استمرار خطتها الدورية وبشكلٍ يومي لمتابعة لجميع المنشآت المشمولة بأنظمة وبرتوكولات وزارة الشؤون البلدية والقروية، بالإضافة للشكاوى التي تُعنى بكافة الخدمات البلدية في المنطقة، حيث تستقبل الملاحظات والشكاوى والبلاغات عبر مركز (940).// انتهى //12:16ت م0058

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم/ أمانة الشرقية تنفذ 780 جولة على المراكز التجارية بالمنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.