شكرا لقرائتكم خبر عن 43 مخالفة للتدابير الصحية بأسواق الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

حررت أمانة الشرقية 43 مخالفة لعدم التقيد بالتدابير الصحية المرتبطة بفيروس "كوفيد-19"، والتكدس في الأسواق المركزية، ومساكن العمالة. كما قامت بغسل وتعقيم وتطهير 764 موقعاً، باستخدام 152545 لتراً من المعقمات والمطهرات، بمشاركة 479 فرداً من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، ورفعت 7617 طناً من النفايات، وأزالت 4016 متراً مكعباً من الأنقاض والمخلفات بمشاركة 9402 فردين من الكوادر البشرية بالنظافة.

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