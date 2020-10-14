شكرا لقرائتكم خبر عن الشورى يوافق على مشروع نظام التخصيص والان نبدء بالتفاصيل

- تقييم الآثار الاقتصادية والاجتماعية لمبادرات تنمية الإيرادات غير النفطية

وافق مجلس الشورى المنعقد عبر الاتصال المرئي والمنعقدة برئاسة رئيس المجلس د. عبدالله آل الشيخ، على مشروع نظام التخصيص.

وأكد في قرار أصدره اليوم بشأن التقرير السنوي لمركز تنمية الإيرادات غير النفطية للعام المالي 1440/ 1441 هـ، أنه على مركز تنمية الإيرادات غير النفطية تكليف جهة محايدة لتقييم الآثار الاقتصادية، والاجتماعية لمبادرات تنمية الإيرادات غير النفطية.

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وطالب مركز تنمية الإيرادات غير النفطية بالتركيز على الجهات والقطاعات ذات الإيرادات الأكبر لاستدامة تدفقها دون عوائق.

وأكد أنه على مركز تنمية الإيرادات غير النفطية إيضاح ما قدمت الجهات الحكومية من خدمات إضافية مقابل رفع الرسوم عليها

وطالب مركز تنمية الإيرادات غير النفطية التنسيق مع وكالة شؤون الإيرادات بوزارة المالية لتلافي تداخل الاختصاصات بينهما.