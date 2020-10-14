شكرا لقرائتكم خبر عن استطلاع آراء العموم حول مشروع "نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه" والان نبدء بالتفاصيل
وأوضحت الهيئة أنها في سبيل تأكيد مبدأ المشاركة وتعزيز قيمة الشفافية أتاحت الاطلاع على مسودة النظام ومضامينه عبر موقعها الإلكتروني
http://hmm.gov.sa/spganedam1، مبينة أنها ستتلقى الملاحظات والمقترحات واستطلاع آراء المهتمين في القطاعين العام والخاص حتى يوم الثلاثاء 24 / 3 / 1442هـ، الموافق 10 / 11 / 2020م، وذلك بإرسالها إلى بريد الهيئة ([email protected]) وفقًا لنموذج المرئيات المرفق لمشروع النظام.
وبيّنت الهيئة أنّ النظام الجديد يهدف إلى تنظيم وترشيد عمليات الاستئجار للجهات الحكومية للعقار، ويعزز السعي إلى تعظيم استغلال تلك العقارات وإرساء مبادئ العلانية والشفافية والكفاءة وتوحيد الجهة المعنية بعملية استئجار العقار للجهات الحكومية، مؤكدة أنها تبذل جهوداً كبيرة من أجل الحفاظ على عقارات الدولة وتوفير حلول عقارية ذات كفاءة وجودة للجهات الحكومية مع تحقيق القيمة الأمثل لعقارات الدولة.
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