شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد" تكشف حقيقة تعرض المملكة لظواهر جوية حادة والان نبدء بالتفاصيل
قال الناطق الرسمي لهيئة الأرصاد حسين القحطاني أنه وفقًا للتوقعات لا يوجد بمشيئة الله أي مؤشرات لظواهر جوية حادة قد توثر على أجواء المملكة خلال الأيام المقبلة.
وتابع : ما يتناقل عبر مواقع التواصل غير دقيقة وننبه من تداولها ونأمل متابعة تقارير الهيئة للاطلاع على مستجدات الطقس على مناطق المملكة.
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