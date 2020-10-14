شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد" تكشف حقيقة تعرض المملكة لظواهر جوية حادة والان نبدء بالتفاصيل

قال ‏الناطق الرسمي لهيئة الأرصاد حسين القحطاني أنه وفقًا للتوقعات لا يوجد بمشيئة الله أي مؤشرات لظواهر جوية حادة قد توثر على أجواء المملكة خلال الأيام المقبلة.

وتابع : ما يتناقل عبر مواقع التواصل غير دقيقة وننبه من تداولها ونأمل متابعة تقارير الهيئة للاطلاع على مستجدات الطقس على مناطق المملكة.