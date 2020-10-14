2020-10-14

العجلان: لا تتعاملوا مع الشركات التركية العاملة في السعودية

متابعات الخليج 365 - الرياض

دعا رئيس مجلس الغرف السعودية، رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض، عجلان العجلان، إلى عدم التعامل مع الشركات التركية العاملة في المملكة.

وقال العجلان في تغريدة له عبر تويتر: أقولها بكل تأكيد ووضوح: لا استثمار، لا استيراد، لا سياحة، نحن كمواطنين ورجال أعمال لن يكون لنا أي تعامل مع كل ما هو تركي.

وتابع: حتى الشركات التركية العاملة بالمملكة أدعو إلى عدم التعامل معها، وهذا أقل رد لنا ضد استمرار العداء والإساءة التركية إلى قيادتنا وبلدنا.

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وخسر الاقتصاد التركي الرهان بعدما أوجعته الضربات المتتالية والتي أبرزها حملات مقاطعة السياحة في تركيا والتي أتت بنتائجها المرجوة للضغط على نظام أردوغان.

وقد لعب غياب الأمن وانتشار جرائم النصب والاحتيال على السُّياح أحد الأسباب المهمة في إحجام السياح من كافة دول العالم عن زيارة تركيا بعد تخاذل أجهزة الأمن عن تقديم الرعاية الأمنية للسياح إضافة إلى غياب الاهتمام القضائي بالدعاوى التي يرفعها السياح على المواطنين الأتراك الذين سلبوهم.

كما طالب العديد من المواطنين ورجال الأعمال والكُتاب والصحفيين بضرورة مقاطعة الاستثمار في تركيا ووقف أية عمليات للاستيراد والتصدير مع استمرار عداء أردوغان المعلن للمملكة.





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