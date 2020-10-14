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الجوازات: التزموا بالاشتراطات الصحية وتعليمات الدخول للدول المسافرين إليها
كي لا يتعرض متابعات الخليج 365 والمقيم لإلغاء سفره وإعادته عند وصوله
متابعات الخليج 365 - واس
دعت مديرية الجوازات المواطنين والمقيمين المسافرين عبر منافذ المملكة إلى ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية وأنظمة وتعليمات الدخول الخاصة بالدول المراد السفر إليها، التي يشترط بعضها عدداً من الإجراءات والمتطلبات لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد (COVID-19)، وذلك حتى لا يتعرض متابعات الخليج 365 والمقيم لإلغاء سفره وإعادته عند وصوله إلى تلك الدول.
وأوضحت الجوازات أن تلك الشروط والإجراءات تخضع للتحديث بشكل مستمر ودون إشعار مسبق.
يذكر أن السفر إلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية باستخدام جواز السفر فقط ولا يمكن السفر باستخدام الهوية الوطنية، وقبل السفر يجب على متابعات الخليج 365 التأكد من أن المدة المتبقية في جواز السفر لا تقل عن (3) أشهر للدول العربية و (6) أشهر للدول الأخرى، وللاطلاع على أنظمة وتعليمات وثائق السفر، زيارة الموقع الرسمي للمديرية العامة للجوازات.
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