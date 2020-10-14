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عرفات تتصدر أعلى درجة حرارة عالميًا وينبع في المرتبة السادسة

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2020-10-14

عرفات تتصدر أعلى درجة حرارة عالميًا وينبع في المرتبة السادسة

المسند نشر قائمة سُجلت خلال الـ24 ساعة الماضية

متابعات الخليج 365 - جدة

استعرض أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، عبدالله المسند قائمة بأعلى درجة حرارة سُجلت خلال الـ24 ساعة الماضية على مستوى العالم.

وبحسب جدول نشره المسند على حسابه الرسمي بموقع تويتر، جاءت عرفات ثم جدة في أعلى القائمة عالميًا، وينبع في المرتبة السادسة على الرغم من الكتلة الهوائية المعتدلة الجاثمة فوق أجواء معظم المناطق.

كما نشر درجة الحرارة الصغرى المسجلة فجر اليوم لـ28 محطة في ، ودرجة الحرارة الكبرى ليوم أمس.

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توقعات الأرصاد لطقس اليوم: 

وتوقعت هيئة الأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم تكونًا لسحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة، الطائف، الشرقية)، فيما يستمر تأثير الرياح الشرقية النشطة على منطقة مكة المكرمة يصحبها ارتفاع في درجات الحرارة العظمى.

 


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