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أغلقت وكالة البلديات ممثلةً في بلدية العزيزية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، اليوم الأربعاء، مصنعًا للبلوك والخرسانة الجاهزة؛ وذلك لمخالفة الاشتراطات البلدية.
وفي التفاصيل، أوضح رئيس بلدية العزيزية الفرعية المهندس عمر بن عبدالرحمن المالكي، أن البلدية أغلقت خلال جولاتها الرقابية مصنعًا مخالفًا للبلوك والخرسانة الجاهزة؛ مشيرًا إلى تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.
وأكد "المالكي" تشديد الرقابة على المنشآت للتأكد من التقيد بالاشتراطات البلدية وتطبيق الأنظمة والتعليمات؛ لافتًا إلى استمرارية الجولات الرقابية على جميع المصانع بالمنطقة للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية، وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطرًا على المواطنين والمقيمين.
أمانة العاصمة المقدسة
14 أكتوبر 2020 - 27 صفر 1442 11:50 AM
"المالكي" أكد استمرار الجولات الرقابية وتطبيق الأنظمة بحق المخالفين"أمانة مكة" تغلق مصنعًا للبلوك والخرسانة مخالفًا للاشتراطات البلدية
أغلقت وكالة البلديات ممثلةً في بلدية العزيزية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، اليوم الأربعاء، مصنعًا للبلوك والخرسانة الجاهزة؛ وذلك لمخالفة الاشتراطات البلدية.
وفي التفاصيل، أوضح رئيس بلدية العزيزية الفرعية المهندس عمر بن عبدالرحمن المالكي، أن البلدية أغلقت خلال جولاتها الرقابية مصنعًا مخالفًا للبلوك والخرسانة الجاهزة؛ مشيرًا إلى تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.
وأكد "المالكي" تشديد الرقابة على المنشآت للتأكد من التقيد بالاشتراطات البلدية وتطبيق الأنظمة والتعليمات؛ لافتًا إلى استمرارية الجولات الرقابية على جميع المصانع بالمنطقة للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية، وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطرًا على المواطنين والمقيمين.
، "أمانة مكة" تغلق مصنعًا للبلوك والخرسانة مخالفًا للاشتراطات البلدية ،
المصدر : الخليج 365
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