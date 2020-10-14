، يعزّز المناعة ويقاوم السرطان.. 8 فوائد مذهلة لـ "عصير الجزر" ،

محمد بن مسعود - الدمام - يحتوي على عديد من الفيتامينات التي يحتاج إليها الجسم بشكل يومي

ينصح خبراء التغذية بشرب عصير الجزر، لما له من فوائد كثيرة في تعزيز المناعة وتحسين صحة العين والجلد، فضلاً عن احتوائه على عديد من الفيتامينات التي يحتاج إليها الجسم بشكل يومي.

ووفق تقرير لـ "سكاي نيوز عربية"، فإن عصير الجزر من أكثر المشروبات الصحية والمفيدة لأنه غني بالكالسيوم والفولات والبوتاسيوم والمغنيسيوم وفيتامين أ، وفيما يلي 8 فوائد لعصير الجزر:

يتميز عصير الجزر بأنه منخفض السعرات الحرارية والكربوهيدرات، ويحتوي على عديد من العناصر الغذائية. ويوفر عصير الجزر أيضا أصباغ كاروتينويد لوتين وزياكسانثين، التي تعمل كمضادات للأكسدة في جسم الإنسان، حيث إن الكاروتين، المادة الرئيسة في عصير الجزر، هي المسؤولة عن اللون البرتقالي للجزر، ويحولها الجسم إلى فيتامين أ المضاد للأكسدة.

ويحتوي عصير الجزر على كميات عالية من العناصر الغذائية التي تفيد عينيك، إذ يحتوي كوب واحد (250 مل) من عصير الجزر على أكثر من 250 بالمئة من القيمة اليومية لفيتامين أ، الذي يعد حيويا لصحة العين.

ويربط عديد من الدراسات بين تناول الفواكه والخضراوات التي تحتوي على فيتامين أ وانخفاض خطر الإصابة بالعمى وأمراض العيون الأخرى.

يعزّز المناعة ويقاوم السرطان

يعطي عصير الجزر دفعة قوية لجهاز المناعة، إذ يعمل كل من الفيتامينات A وC الموجودين في عصير الجزر كمضادات للأكسدة ويحميان الخلايا المناعية من أضرار الجذور الحرة، كما أن هذا العصير يعد مصدرًا غنيًا بفيتامين B6، الذي يرتبط نقصه أيضًا بضعف المناعة لدى الإنسان.

وتشير دراسات إلى أن بعض المركبات الموجودة في عصير الجزر قد تحمي من السرطان.. ومن بين هذه المكونات، البولي أسيتيلين، وبيتا كاروتين، واللوتين، وهي خلاصة فعالة ضد خلايا سرطان الدم، كما وجدت إحدى الدراسات أن علاج خلايا سرطان الدم بمستخلصات عصير الجزر لمدة 72 ساعة أدى إلى موت الخلايا السرطانية وأوقف دورة نمو الخلايا.

ويساعد شرب كميات صغيرة من عصير الجزر في خفض مستويات السكر في الدم، حيث أظهرت الدراسات التي أجريت على الفئران المصابة بداء السكري من النوع 2 أن عصير الجزر المخمر يقلل نسبة السكر في الدم، حيث يعود السبب في ذلك إلى أن عصير الجزر يحتوي على البروبيوتيك، وهي بكتيريا مفيدة تؤثر في بكتيريا الأمعاء المرتبطة بمرض السكري.

ويرى الخبراء أن العناصر الغذائية الموجودة في عصير الجزر مفيدة بشكل خاص لصحة الجلد، إذ يوفر عصير الجزر أكثر من 20 بالمئة من العناصر القابلة قابل للذوبان في الماء وهي ضرورية لإنتاج الكولاجين، كما يعمل فيتامين سي كمضاد للأكسدة لحماية البشرة من أضرار الجذور الحرة.

يعالج القلب ويحمي الكبد

ويساعد عصير الجزر على تقليل عوامل الخطر من الإصابة بأمراض القلب، خصوصًا أنه مصدر جيد للبوتاسيوم، وهو معدن يلعب دورًا مهمًا في تنظيم ضغط الدم المناسب.

وينصح الأطباء الأشخاص الذين يعانون ارتفاع مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية بشرب كوبين (480 مل) من عصير الجزر يوميًا، الأمر الذي يزيد بشكل كبير من مضادات الأكسدة في الدم ويقلل من أكسدة الدهون في الدم، التي قد تؤدي إلى أمراض القلب.

يُعتقد أن الكاروتينات الموجودة في عصير الجزر تعزز صحة الكبد.. ويشير عديد من الدراسات إلى أن التأثيرات المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة للكاروتينات تحمي من مرض الكبد الدهني.

ويحدث مرض الكبد الدهني غير الكحولي عندما تتراكم الدهون في الكبد، ويكون عادة نتيجة سوء التغذية أو الوزن الزائد أو السمنة.. وقد يتطور في النهاية إلى تندب الكبد وتلف دائم.