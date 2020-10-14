، مدير "هدف" ورئيس جامعة تبوك يدشنان مكتب توظيف طلاب الجامعة ،

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دشّن مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) تركي بن عبدالله الجعويني، ورئيس جامعة تبوك الدكتور عبدالله بن مفرح الذيابي، مكتب توظيف طلاب الجامعة؛ وذلك ضمن مبادرة "هدف" في برنامج دعم مكاتب توظيف الخريجين بالجامعات.
ويهدف تدشين مكتب التوظيف إلى دعم توظيف خريجي الجامعة والطلاب والطالبات المتوقع تخرجهم؛ بهدف زيادة قدرتهم التنافسية في سوق العمل ورفع نسبة التوظيف.
وزار مدير عام الصندوق خلال حفل التدشين، كلية الهندسة والمعامل والأقسام المهنية المصاحبة لها، ومركز الابتكار الصناعي والروبوت، ومبنى كلية العلوم الطبية التطبيقية وغيرها من الكليات؛ مؤكدًا في ثنايا الزيارة، تعزيز الشراكة من خلال عدة مسارات، وتفعيل دور الإرشاد والتوجيه المهني في الجامعة.
وكان الجعويني قد وقّع اتفاقية مع رئيس الجامعة، لدعم توظيف خريجي الجامعة والطلاب المتوقع تخرجهم، ضمن مبادرة "هدف" في برنامج دعم مكاتب توظيف الخريجين بالجامعات، وبموجب الاتفاقية يقدم الصندوق محفزات ودعمًا ماليًّا وتدريبيًّا لمكتب التوظيف في الجامعة ولمنسوبيه.
وتقدم جامعة تبوك، خدمات التهيئة والتأهيل للخريجين تلبية لاحتياجات سوق العمل، وتهيئتهم للمقابلة الشخصية، ومراجعة السير الذاتية وتسويقها للحصول على الوظيفة، وتقديم تدريب نوعي يخدم طالب العمل في الحصول على الوظيفة.هدف صندوق تنمية الموارد البشرية جامعة تبوك
14 أكتوبر 2020 - 27 صفر 1442 11:39 AM
يهدف إلى زيادة قدرتهم التنافسية في سوق العمل ورفع نسبة التوظيف
دشّن مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) تركي بن عبدالله الجعويني، ورئيس جامعة تبوك الدكتور عبدالله بن مفرح الذيابي، مكتب توظيف طلاب الجامعة؛ وذلك ضمن مبادرة "هدف" في برنامج دعم مكاتب توظيف الخريجين بالجامعات.
ويهدف تدشين مكتب التوظيف إلى دعم توظيف خريجي الجامعة والطلاب والطالبات المتوقع تخرجهم؛ بهدف زيادة قدرتهم التنافسية في سوق العمل ورفع نسبة التوظيف.
وزار مدير عام الصندوق خلال حفل التدشين، كلية الهندسة والمعامل والأقسام المهنية المصاحبة لها، ومركز الابتكار الصناعي والروبوت، ومبنى كلية العلوم الطبية التطبيقية وغيرها من الكليات؛ مؤكدًا في ثنايا الزيارة، تعزيز الشراكة من خلال عدة مسارات، وتفعيل دور الإرشاد والتوجيه المهني في الجامعة.
وكان الجعويني قد وقّع اتفاقية مع رئيس الجامعة، لدعم توظيف خريجي الجامعة والطلاب المتوقع تخرجهم، ضمن مبادرة "هدف" في برنامج دعم مكاتب توظيف الخريجين بالجامعات، وبموجب الاتفاقية يقدم الصندوق محفزات ودعمًا ماليًّا وتدريبيًّا لمكتب التوظيف في الجامعة ولمنسوبيه.
وتقدم جامعة تبوك، خدمات التهيئة والتأهيل للخريجين تلبية لاحتياجات سوق العمل، وتهيئتهم للمقابلة الشخصية، ومراجعة السير الذاتية وتسويقها للحصول على الوظيفة، وتقديم تدريب نوعي يخدم طالب العمل في الحصول على الوظيفة.
، مدير "هدف" ورئيس جامعة تبوك يدشنان مكتب توظيف طلاب الجامعة ،
المصدر : الخليج 365
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