شكرا لمتابعة خبر عن «المسند»: أمطار متوقعة على ثلاث مناطق اليوم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): توقع الدكتور عبد الله المسند ستاذ المناخ بجامعة القصيم ورئيس لجنة تسميات الحالات المناخية اليوم الأربعاء أمطار على بعض المناطق . توقع الدكتور عبد الله المسند ستاذ المناخ بجامعة القصيم ورئيس لجنة تسميات الحالات المناخية اليوم الأربعاء أمطار على بعض المناطق . وقال " المسند " أنه قد تتشكل سحب متفرقة ممطرة فوق أجزاء من جبال السروات في جازان وعسير والباحة . كما أشار إلى أن الليل قد يطول بمقدار دقيقة و23 ثانية تقريباً ، وذلك بعد تساوي الليل والنهار الأيام الحالية قبل طول ساعات الليل في فصل الشتاء .

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