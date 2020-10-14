شكرا لمتابعة خبر عن «التعليم»: فرصة أخيرة لرفع بطاقات الترقية للإداريين دون العاشرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت وزارة التعليم اليوم الأربعاء أن آخر موعد لرفع بطاقات الترقية للاداريين دون العاشرة ٣٠ صفر ١٤٤٢ .

جاء ذلك مع بدء إجراء المقابلات الشخصية لمستحقي المراتب :(١١،١٢،١٣) اليوم الأربعاء عبر برنامج التميز.

وأوضحت "التعليم " أنه سيتم فتح بطاقة الترقية لمستحقيها حتى تاريخ المفاضلة الحالية ١٦/٣/١٤٤٢.

كما نبهت الإداريين بضرورة تحديث بياناتهم وإضافة المؤهلات وإدراج الدرجة الوظيفية عبر نظام " فارس " .