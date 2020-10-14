شكرا لمتابعة خبر عن «التعليم»: فرصة أخيرة لرفع بطاقات الترقية للإداريين دون العاشرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أكدت وزارة التعليم اليوم الأربعاء أن آخر موعد لرفع بطاقات الترقية للاداريين دون العاشرة ٣٠ صفر ١٤٤٢ .
جاء ذلك مع بدء إجراء المقابلات الشخصية لمستحقي المراتب :(١١،١٢،١٣) اليوم الأربعاء عبر برنامج التميز.
وأوضحت "التعليم " أنه سيتم فتح بطاقة الترقية لمستحقيها حتى تاريخ المفاضلة الحالية ١٦/٣/١٤٤٢.
كما نبهت الإداريين بضرورة تحديث بياناتهم وإضافة المؤهلات وإدراج الدرجة الوظيفية عبر نظام " فارس " .
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