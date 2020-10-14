شكرا لمتابعة خبر عن وفاة استشاري بمستشفى الملك خالد بنجران إثر إصابته بكورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نجران (صدى): توفي استشاري الباطنية والجهاز الهضمي وأمراض الكبد بمستشفى الملك خالد بنجران " علي مثني الزبيدي " أمس الثلاثاء إثر إصابته بفيروس توفي استشاري الباطنية والجهاز الهضمي وأمراض الكبد بمستشفى الملك خالد بنجران " علي مثني الزبيدي " أمس الثلاثاء إثر إصابته بفيروس كورونا وخيًم الحزن على مواقع التواصل الإجتماعي بعد وفاة "الزبيدي " تحت هاشتاق بإسمه غمره زملائه ومحبيه بالنعي والثناء على أخلاقه وكفاءته العملية ، داعين له بالرحمة والمغفرة . وكان الفقيد من أهم الكوادر الصحية في الصفوف الأولى لمحاربة الفيروس منذ بدء الجائحة ومعروف بأخلاقه الحميده وإتقان دوره الطبي والتوعوي .

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