شكرا لمتابعة خبر عن نائب أمير جازان يكافىء حارس لإخماده حريقا في مدرسة بنات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):

حرص نائب أمير منطقة جازان، الأمير محمد بن عبد العزيز، على مكافأة حارس مدرسة بنات بمحافظة أحد المسارحة.

وكان الحارس سعيد بن ربيع قد قام قبل عدة أيام بإخماد حريق اندلع في المدرسة التى يعمل بها، وإنقاذ طاقمها من المعلمات.

وأشاد نائب أمير المنطقة بالعمل البطولي الذى قام به الحارس، مؤكداً أن ذلك غير مستغرب من ابناء هذا الوطن.

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