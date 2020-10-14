شكرا لمتابعة خبر عن «الأرصاد» تنفي وجود أي ظواهر جوية حادة على المملكة خلال الأيام المقبلة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد الناطق الرسمي للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أنه لا يوجد مؤشرات لظواهر جوية حادة قد توثر على أجواء المملكة خلال الأيام المقبلة.

وقال أن ما يتناقل عبر مواقع التواصل غير دقيقة وننبه من تداولها، ونأمل متابعة تقارير الهيئة للاطلاع على مستجدات الطقس على مناطق المملكة.