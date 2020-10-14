شكرا لمتابعة خبر عن «الأرصاد» تنفي وجود أي ظواهر جوية حادة على المملكة خلال الأيام المقبلة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أكد الناطق الرسمي للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أنه لا يوجد مؤشرات لظواهر جوية حادة قد توثر على أجواء المملكة خلال الأيام المقبلة.
وقال أن ما يتناقل عبر مواقع التواصل غير دقيقة وننبه من تداولها، ونأمل متابعة تقارير الهيئة للاطلاع على مستجدات الطقس على مناطق المملكة.
كانت هذه تفاصيل خبر «الأرصاد» تنفي وجود أي ظواهر جوية حادة على المملكة خلال الأيام المقبلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.