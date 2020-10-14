شكرا لمتابعة خبر عن «الأرصاد» تتفاعل مع بلاغ حول مصنع يسبب التلوث والروائح الكريهة بالرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): نفذّت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم الأربعاء زيارة تفتيشية لأحد المصانع بمنطقة الرياض بعد صدور روائح كريهة منه . نفذّت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم الأربعاء زيارة تفتيشية لأحد المصانع بمنطقة الرياض بعد صدور روائح كريهة منه . وأكدت " الأرصاد " أنه تم مباشرة الموقع من قبل المختصين بالهيئة وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه . وكان بلاغ قد ورد لـ"الأرصاد " من أحد المواطنين يفيد بوجود روائح كريهة وأدخنة من أحد المصانع وحرائق على طريق الخرج ، وتم الإستجابة للبلاغ على الفور .

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